El frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücülerinin el frenlerini çekmedikleri 2 hafriyat kamyonu, park halindeki 4 otomobile çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobillerde hasar oluştu.

Haberler - DHA 30.10.2021 - 17:05 | Son Güncelleme : 30.10.2021 - 17:13

El frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı - 1

, saat 14.20 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Bilgi Sokak'ta meydana geldi.

El frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı - 2

Sokakta sürücüsünün el frenini çekmediği hafriyat kamyonu, kaymaya başladı. Bu sırada arkasındaki kamyon sürücüsü, hareketlenen kamyonu durdurmak için kendi aracından aşağı atladı fakat kendi aracının el frenini çekmeyi unuttu.

El frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı - 3

İlk kamyon park halindeki bir otomobile çarparak hasar verdi. 

El frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı - 4

Diğer kamyon ise arka arkaya park etmiş 3 otomobile çarptı. Kazada 4 otomobil zarar gördü.

El frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı - 5

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

El frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı - 6

Kazada otomobili zarar gören Egemen Yıldız, "Aracım park halindeydi. El frenini çekmemiş. Bütün araçları bu şekilde doğradı. 4 tane araca çarptı" dedi.

El frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı - 7
El frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı - 8

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