El Nino gitti, La Nina geliyor: Sıcaklıklar düşecek mi?
Dünyada La Nina dönemine geçildi. Ancak La Nina ile birlikte sıcaklıklarda beklenen düşüş gerçekleşmiyor. Uzmanlar, sıcak düşüşünün gerçekleşmemesini iklim değişikliğinin artan etkisine bağlarken kış mevsiminin de ılık geçebileceği tahmininde bulunuyor.
Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 16,82 derece ile 1991-2020 referans ortalamasının 0,71 derece üzerine çıktığı geçen ağustos ayı, en sıcak ağustos oldu.