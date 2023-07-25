El Nino, Türkiye'yi vurdu: Şiddetli yağışlar, kuraklık, su baskınları ve orman yangınlarına dikkat!

TÜRKİYE DE TEHLİKE LİSTESİNDE

Son yıllarda insanların doğa kullanımındaki bütün olumsuz etkilerin, tarımda verimlilik ve büyüme oranları üzerinde önemli tehdit oluşturduğunu belirten Kesici, “Üreticilerin ve ekonominin kayıpları, kuraklık veya sel gibi aşırı iklim olaylarına bağlı olarak gün geçtikçe artmaktadır. Zorlaşan bu koşullar, gıda güvenliği riski oluşturmaktadır. FAO'nun yayımladığı raporda, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Pakistan, Tacikistan, Pakistan, Afganistan, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin, El Nino'nun kararsız iklim koşulları, aşırı yağış riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtilmektedir." ifadelerini kullandı.

El Nino kaynaklı sıcaklığın aşırı artışının, şiddetli yağışlar, kuraklık, su baskınları, orman yangınlarında artışa yol açabileceğini söyleyen Dr. Kesici, "Ülkemizde bu yıl yağışlar, bahar sonu ve yaz başlangıcında daha fazla ve karasız bir şekilde etkili olmaktadır." dedi.