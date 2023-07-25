El Nino, Türkiye'yi vurdu: Şiddetli yağışlar, kuraklık, su baskınları ve orman yangınlarına dikkat!
Geçen haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası geri döndü. Birçok kentte etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken uzmanlar, "El Nino" veya "La Lina" olarak adlandırılan okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olaylardaki değişkenliklerin Akdeniz ve Karadeniz'i de olumsuz etkilemesi nedeniyle Türkiye'nin daha kurak sürece gireceği uyarısında bulundu.
Küresel ortalama sıcaklıklar, bu ayın ilk haftasında üst üste rekor kırdı, aşırı sıcak hava dalgası, dünyanın birçok bölgesini etkisi altına aldı.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, "El Nino" olarak adlandırılan Pasifik Okyanusu yüzey suları sıcaklığındaki değişkenlikler nedeniyle oluşan birbirinin zıttı karmaşık hava modellerinin tüm dünyayı farklı şekilde olumsuz etkilediğini açıkladı.
Türkiye’nin de bu yaz mevsiminde El Nino'nun etkisinde olduğunu belirten Dr. Kesici, “Son yıllarda şiddetli kuraklık etkisi altındaki ülkemizin de Akdeniz'den Karadeniz'e daha kurak sürece gireceği bildirilmektedir. O nedenle doğanın düzeni ve doğadaki su çevrimi doğaya uyumlu olmalıdır. El Nino etkisiyle bu yıl kuraklık ve kararsız, beklemediğimiz yağışlar görülebilecek." dedi.