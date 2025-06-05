Elazığ bayram namazı 2025 saat kaçta kılınacak? Diyanet Elazığ bayram namazı saati (Kurban Bayramı)
Elazığ bayram namazı saati, bayrama sayılı saatler kala merak ediliyor. Diyanet 81 ilin namaz vakitlerini tek tek duyurdu. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Bayram namazının ardından ise kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Elazığ'da yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Peki Elazığ bayram namazı saat kaçta? İşte, Elazığ bayram namazı saati 2025…
Elazığ'da bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı, 6 Haziran’da camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Elazığ'da il merkezi, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki Elazığ'da bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025 Diyanet Elazığ Kurban Bayramı namaz vakti…