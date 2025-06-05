Elazığ bayram namazı 2025 saat kaçta kılınacak? Diyanet Elazığ bayram namazı saati (Kurban Bayramı)

Elazığ bayram namazı saati, bayrama sayılı saatler kala merak ediliyor. Diyanet 81 ilin namaz vakitlerini tek tek duyurdu. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. Bayram namazının ardından ise kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Elazığ'da yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Peki Elazığ bayram namazı saat kaçta? İşte, Elazığ bayram namazı saati 2025…

Elazığ bayram namazı 2025 saat kaçta kılınacak? Diyanet Elazığ bayram namazı saati (Kurban Bayramı) - 1

Elazığ'da bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı, 6 Haziran’da camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Elazığ'da il merkezi, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.  Peki Elazığ'da bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025  Diyanet Elazığ Kurban Bayramı namaz vakti…

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Elazığ bayram namazı 2025 saat kaçta kılınacak? Diyanet Elazığ bayram namazı saati (Kurban Bayramı) - 2

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI 2025 SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namazı yılda bir kez kılındığındığından müslümanlar, namaz vakitlerini kaçırmak istemiyor. Bayram namazını normal vakit namazlarından ayıran ise her rekatında üçer fazla tekbir olmasıdır. Elazığ'da bayram namazı saat 05.33’de kılınacak.

Elazığ bayram namazı 2025 saat kaçta kılınacak? Diyanet Elazığ bayram namazı saati (Kurban Bayramı) - 3

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır.

Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Elazığ bayram namazı 2025 saat kaçta kılınacak? Diyanet Elazığ bayram namazı saati (Kurban Bayramı) - 4

KURBAN BAYRAMI  NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı sabahında kılınan ve erkeklere vacip olan bayram namazı 2 rekattır.

Bayram namazı, Kurban ve Ramazan bayramlarının ilk günü kılınır ve iki rekattan oluşur. Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnet kabul edilir.

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