Elazığ, Diyarbakır ve Malatya sınırının kesiştiği noktada bulunuyor: Türkiye'nin "saklı cenneti"
Fırat Nehri üzerinde kurulu Karakaya Baraj Gölü'nün Elazığ, Diyarbakır ve Malatya sınırlarının kesiştiği noktadaki uzantısı, dronla görüntülendi.
Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Karakaya Barajı'nın yapımıyla oluşan gölün Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü mevkisindeki manzarası, görenlerin ilgisini çekiyor.
Hazar, Maden ve Ulubaba Dağları arasında yer alan bölge, meşe, menengiç, alıç, sumak gibi doğal yetişen ağaçlar ve bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarına güzel manzara sunuyor.
Üç ilin sınırının kesiştiği noktadaki baraj gölü manzarası, dronla görüntülendi.