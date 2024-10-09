Elazığ, Diyarbakır ve Malatya sınırının kesiştiği noktada bulunuyor: Türkiye'nin "saklı cenneti"

"Çedene ve alıç ağaçlarımız, dağ incirimiz, üzümümüz, sumağımız var, her şeyimiz bol. Bölgemiz çok güzel. Baraj kıyısına bir tesis yapılsa daha çok gelen olur."



Cuma Alataş da bulundukları bölgenin doğal güzelliğiyle dikkati çektiğini belirterek, "Güzel bir doğamız var. Özellikle ilkbaharda yemyeşil, adeta Karadeniz'i andırıyor. İnsanların gelip görmesini isteriz." dedi.