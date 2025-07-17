Elazığ tarihinin en büyüğünü kurdu: Onlarca yeni üreticiye ilham oldu
Elazığ'dan genç girişimci Sırrı Taha Bal, küçükken merdiven altında ipek çekip çile yapan babaannesi ve annesinden esinlenerek ipek böceği yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.
8 yıllık bir süreç sonunda hayali olan ipek böceği yetiştiriciliği çiftliğini eşi ve ailesinin de destekleriyle kuran Bal, bir sene içerisinde gerek şehir dışından gerekse memleketi olan Elazığ'dan bir çok üreticiye ipek böcekçiliği üreticisi olmasına vesile oldu.