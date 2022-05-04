Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti

Haberler - İHA 04.05.2022 - 15:44
Sivas kent merkezi Kovalı mevkisi ile Zara ilçesinde dolu yağışı yaklaşık 15 dakika etkili oldu.
Sağanak yağmurla başlayan ve doluya dönüşen yağış nedeniyle Zara ilçesinde vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, çatılar beyaza büründü.
Kovalı mevkiinde araçlar karayolunda güçlükle ilerledi.
Su birikintileri ve dolu yayalara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak Elazığ’da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü.
Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla doldu.
Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü.