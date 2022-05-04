Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti

Sivas’ta kısa süreli etkili olan dolu yağışı evlerini çatılarını, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Elazığ’da ise bir anda bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti. Birçok alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Haberler - İHA 04.05.2022 - 15:44

Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti - 1

kent merkezi Kovalı mevkisi ile Zara ilçesinde dolu yağışı yaklaşık 15 dakika etkili oldu.

Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti - 2

Sağanak yağmurla başlayan ve doluya dönüşen yağış nedeniyle Zara ilçesinde vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, çatılar beyaza büründü.

Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti - 3

Kovalı mevkiinde araçlar karayolunda güçlükle ilerledi.

Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti - 4

Su birikintileri ve dolu yayalara zor anlar yaşattı.

Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti - 5

13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak ’da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü.

Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti - 6

Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla doldu.

Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti - 7

Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü.

Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti - 8
Elazığ ve Sivas’ta yağmur ile dolu hayatı felç etti - 9

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