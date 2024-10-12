Elazığ'da bağbozumu heyecanı: Üzüm hasadı başladı

Bölgede kırmızı, siyah ve beyaz renkte üzümlerin bulunduğuna dikkat çeken Çelik, "Beyaz üzümümüz, Elazığ Ağın beyazı olarak bilinir. Raf ömrü ve lif oranı çok yüksek. Çok lifli bir ürün olduğu için güneşe bıraktığınız zaman bile 10 gün boyunca tanede herhangi bir bozulma olmuyor. Ondan dolayı manav ve marketlerin çok tercih ettiği bir ürün. Bozulma oranı az olduğu için bütün bölgelerin manav ve marketleri özellikle bizim üzümümüzün hasat zamanını bekliyor. Onun haricinde siyah, öküz gözü cinsleri bizim bölgemizde yavaş yavaş azaldı ama köhnü dediğimiz siyah üzüm çok daha yoğunlukta. Onun da hasadı 11'inci aya kadar sarkabiliyor. Aynı şekilde kırmızı üzüm de 9 ile 11'inci ay arasında oluyor" dedi.