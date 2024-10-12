Elazığ'da bağbozumu heyecanı: Üzüm hasadı başladı
Elazığ'da, binlerce dönüm üzüm bağı bulunan Güzel Yalı köyünde bağbozumu heyecanı yaşanıyor. Üreticiler, mevsimlik işçilerle birlikte erken saatlerde hasat yaparak, toplanan üzümleri kasalara doldurup Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına göndermek için yoğun çaba sarf ediyor. Almanya'dan memleketi Elazığ'a gelen üreticilerden Özel Çelik, bölgenin potansiyelinin artırılması için büyük tüccar ve ihracatçıların çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, tesis eksikliğinin ve çiftçilerin birlik olmamasının engel teşkil ettiğini belirtti.
Türkiye'de üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 120 bin dönüm üzüm bağı bulunuyor.
Üzüm denince akla gelen Güzel Yalı köyünde de bağbozumuyla birlikte tatlı bir telaş başladı. Siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler, bağlarda çalışan mevsimlik işçilerle erken saatlerde ürünlerin hasadına başlıyor. Toplanan üzümler kasalara konulup, kamyonlara yüklenerek, anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. İlk olarak iç piyasaya giden üzümler ardından ihraç ediliyor.