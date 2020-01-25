Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi

Emre Göçer de bugüne kadar böyle bir depremle hiç karşılaşmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem çok şiddetliydi, kendimizi can havliyle dışarı attık. Saat 21.00'den beri dışarıdayız. Şu an barınabileceğimiz güvenli bir yerimiz yok. Onun için spor salonuna sığınmış durumdayız."