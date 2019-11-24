Elazığ'da belediye tarafından köy yakınına bırakan çöpler tehlike saçıyor

Köylerinin tehdit altında olduğunu ifade eden Ülgen, "Köyümüzde 5 bin küçükbaş hayvan var. Bu çöpleri yiyip rahatsızlanıyor. Köyümüz merkeze bağlı olduğu için bazı belde belediyeler sürekli çöplerini buraya atıyorlar. Defalarca söyledik ama bir sonuç alamadık. Yaz aylarında kötü kokulardan dolayı vatandaşlar pencerelerini bile açamıyorlar. Çünkü bıraktıkları çöpleri yakıyorlar. Çıkan dumanlar rahatsız ediyor. Rüzgardan dolayı çöpler köyün içine kadar geliyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu çöpler artık sağlığımızı tehdit etmeye başladı" dedi.