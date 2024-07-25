Elazığ'da bütçe dostu kebapçı: Yıllardır zam yapmıyor
Elazığ'da bir işletme herkes kebap yiyebilsin diye yıllardır fiyat artışı yapmıyor. Enflasyona ve fırsatçılara meydan okuyan işletme, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Elazığ'da 15 yıldır kent merkezinde hizmet veren bir işletme, fahiş fiyat artışı yapanlara inat herkesin yemek yiyebilmesi için yıllardır uygun fiyata yiyecek satıyor.
Kebap ve lahmacun başta olmak üzere bütün ızgara çeşitleri üzerine yemek çıkaran işletmede, 4 adana, 4 tavuk şiş ve 4 lahmacun 550 liradan satılıyor.