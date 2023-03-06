Elazığ'da can 'pazar'ı

''BURAYI HEMEN YIKALIM''

Elazığ Pazarcılar Derneği Başkanı İlhan Karakaş, “Şu anda can riski çok yüksek, yüzde yüz. Bu binanın yıkılmayacağı ne malum. Biz de sorduk soruşturduk, tezgahları ileri de kurduk. Baktığınız zaman mesafe beş veya altı metre yakın. Burada ne bizim güvenliğimiz ne de pazara gelen müşterilerimizin can güvenliği var. Biz yetkili mercilere diyoruz ki burayı hemen yıkalım. Gerekirse biz buraya bir hafta veya 15 gün pazarda kurmayız. Biz yıkılmasından yanayız, yıkılsa çok iyi olacak.'' dedi.