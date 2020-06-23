Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi

Elazığ’da son haftalarda kent merkezine yakın noktalarda görünen dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi.

İHA - DHA 23.06.2020 - 14:51 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 15:00

Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi - 1
Dağlık alanlarda ve yüksek rakımlarda yaşayan koruma altındaki dağ keçileri, son zamanlarda Elazığ'da kent merkezine yakın yerlere kadar inmişti.
Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi - 2
En son tarihi Harput Mahallesi'nde görüntülenen dağ keçileri bu kez merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'ne kadar geldi.
Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi - 3
Mahalleye inan dağ keçileri, sokak aralarında gezdi.
Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi - 4
Sürücüler ve mahalle sakinleri ilk defa mahalleye kadar inen dağ keçilerini cep telefonları ile görüntüledi.
Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi - 5
Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi - 6
Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi - 7

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