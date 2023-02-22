Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması endişe yarattı: Uzmanlar nedenlerini ve olası sonuçlarını anlattı

Daş, sıvılaşmanın daha çok 5,5 ve 6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi;

"Güncel alüvyonlarda olması Fırat Nehrine çok yakın olmasından dolayı oradaki kumun çok seyrek olması ve su seviyesinin yüksek olmasından dolayı 4,6 şiddetindeki deprem sıvılaşma meydana getirmiş. Ama normalde daha yüksek 5,5 ve 6 oranında meydana gelen bir olaydır sıvılaşma. O nedenle bizler için de güzel bir örnek olmuş oldu. Deprem bölgesinde çalışan meslektaşlarımız ve bilim insanları için de güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.