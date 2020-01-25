Elazığ'da hamile kadın 12 saat sonra kurtarıldı

Elazığ'daki depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ekipleri son olarak Elazığ'ın Gezin ilçesinde hamile bir kadını 12 saat aradan sonra enkaz altından çıkardı. Daha önce de biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarılmıştı.
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Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.