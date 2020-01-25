Elazığ'da hamile kadın 12 saat sonra kurtarıldı

Elazığ'daki depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ekipleri son olarak Elazığ'ın Gezin ilçesinde hamile bir kadını 12 saat aradan sonra enkaz altından çıkardı. Daha önce de biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarılmıştı.

NTV CANLI YAYININDA KURTARILMA ANI