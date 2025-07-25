Elazığ'da korku dolu anlar: Polisle çatışmaya girdi, vurularak etkisiz hale getirildi

Elazığ'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, polisle çatışmaya girdi. Şüpheli kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda bir polis de yaralandı.

Elazığ'da korku dolu anlar: Polisle çatışmaya girdi, vurularak etkisiz hale getirildi - 1

Elazığ'da bu sabah hareketli anlar yaşandı.

Olay, Yeni Mahalle'deki Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, madde etkisinde olan S.B.'nin intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Elazığ'da korku dolu anlar: Polisle çatışmaya girdi, vurularak etkisiz hale getirildi - 2

S.B.'nin elinde silah bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye özel harekat ve sağlık ekibi destek olarak gönderildi.

İkna çabaları sürdüğü sırada S.B., bir anda sokağa çıkarak rastgele ateş açtı.

Elazığ'da korku dolu anlar: Polisle çatışmaya girdi, vurularak etkisiz hale getirildi - 3

Açılan ateş sonucu çevredeki birçok iş yeri kurşunların hedefi olurken, bir polis memuru da ayağından yaralandı.

Yaralı polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da korku dolu anlar: Polisle çatışmaya girdi, vurularak etkisiz hale getirildi - 4

POLİS TARAFINDAN VURULDU

Olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırgan şahıs özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elazığ'da korku dolu anlar: Polisle çatışmaya girdi, vurularak etkisiz hale getirildi - 5

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından bölgeye Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan Geldi.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Hatipoğlu, ''İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibariyle tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER