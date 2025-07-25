Elazığ'da korku dolu anlar: Polisle çatışmaya girdi, vurularak etkisiz hale getirildi

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından bölgeye Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan Geldi.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Hatipoğlu, ''İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibariyle tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.