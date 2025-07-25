Elazığ'da korku dolu anlar: Polisle çatışmaya girdi, vurularak etkisiz hale getirildi
Elazığ'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, polisle çatışmaya girdi. Şüpheli kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda bir polis de yaralandı.
Elazığ'da bu sabah hareketli anlar yaşandı.
Olay, Yeni Mahalle'deki Namık Çiftçi Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, madde etkisinde olan S.B.'nin intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.