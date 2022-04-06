    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Elazığ'da korkutan çatı yangını

Elazığ’da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Bitişikteki 2 binanın daha çatısına sıçrayan alevler kentin birçok noktasından görüldü. Binada bulunanlar tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 00:50 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 01:34

Elazığ'da korkutan çatı yangını - 1

'da, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Elazığ'da korkutan çatı yangını - 2

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde Vali Fahribey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikte bulunan 2 binanın çatısına da sıçradı.

Elazığ'da korkutan çatı yangını - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da korkutan çatı yangını - 4

Binada bulunanlar tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Elazığ'da korkutan çatı yangını - 5

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Elazığ'da korkutan çatı yangını - 6
Elazığ'da korkutan çatı yangını - 7
Elazığ'da korkutan çatı yangını - 8
Elazığ'da korkutan çatı yangını - 9
Elazığ'da korkutan çatı yangını - 10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER