Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi

İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi.

İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut Fırat'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.