Elazığ'da ters lale türü keşfedildi: ''Karakoçan lalesi'' adı verildi
Ege, Harran ve Aksaray üniversitelerinden bilim insanları, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ters lale türüne ait yeni bir bitki keşfetti. Literatüre kazandırılan ve bilimsel ismi ''Fritillaria karakocanensis'' olan bitkiye ''Karakoçan lalesi'' adı verildi.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim dalında yüksek lisans yapan Veysel Sonay, saha çalışmaları sırasında Elazığ'ın Karakoçan ilçesinin Sarıcan beldesinde rastladığı çiçeğin diğer türlerden farklı olduğunu gördü.