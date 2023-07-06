Elazığ'da ters lale türü keşfedildi: ''Karakoçan lalesi'' adı verildi

''DÜNYADA EN FAZLA TERS LALE TÜRKİYE'DE''

Çalışmayı yürüten akademisyenlerden Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "Ülkemiz ters laleler anlamında çok önemli bir konumdadır. Ters lalelerde dünyada 170 civarında tür mevcuttur. Üç önemli çeşitlilik merkezi vardır. Bunlardan biri Kaliforniya'dır. Kaliforniya'da yaklaşık 21 tür vardır. İkinci çeşitlilik merkezi olan Çin'de 24 lale türü vardır. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın bulunduğu Asya'nın uç kısmı olan üçüncü çeşitlilik merkezinde, bu bitkiyle beraber 49 ters lale türü oldu. Dünyadaki en fazla ters lale türünü barındıran ülke konumundayız. Endemik sayısı bakımından da çok önemli bir noktadayız. 49 bitkiden 26 tanesi endemiktir. Endemizm oranına baktığımızda yüzde 53 olduğunu görüyoruz." diye konuştu.