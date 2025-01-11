Elazığ'da tesadüfen bulundu: 4 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor

Elazığ'da 2016 yılında Harput Kalesi'nin 200-250 metre kadar doğusundaki Nevruz ormanları mevkisinde yapılan teraslama çalışmaları esnasında, toprağın yaklaşık 1 metre altında tesadüfen bulunan ve arkeoloji literatürüne ‘Harput kabartması' olarak geçen 4 bin yıllık kabartma, Kent Müzesi'nde sergileniyor.