Elazığ'da yangın: Onlarca dönümlük alan kül oldu

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Elazığ'da yangın: Onlarca dönümlük alan kül oldu - 1

Yangın, öğle saatlerinde Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyü yakınlarında çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Elazığ'da yangın: Onlarca dönümlük alan kül oldu - 2


İddiaya göre biçerdöverden çıkan kıvılcım otluk alanı tutuşturdu.

Elazığ'da yangın: Onlarca dönümlük alan kül oldu - 3

Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman personeli sevk edildi.


Elazığ'da yangın: Onlarca dönümlük alan kül oldu - 4

Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, onlarca dönümlük alan kısa sürede küle döndü. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER