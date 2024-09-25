Elazığ'dan dünyaya yayılıyor! "Orcik" mesaisi başladı
Elazığ'da bağ bozumunun yapılmasıyla birlikte köylerde coğrafi işaret tescilli 'orcik' için mesai de başladı. Halk arasında sucuklu ceviz olarak tabir edilen coğrafi işaret tescilli "orciğe" dönüşüyor. Türkiye genelinde hemen hemen her ilde satışı yapılan orcik yurtdışına da gönderiliyor.
Elazığ'da ceviz ve üzüm hasadının ardından orcik yapımına başlanması, köylerde tatlı telaşı da beraberinde getirdi. Bin bir emekle toplanan ceviz ve üzümler, zahmetli bir yolculuğun ardından halk arasında sucuklu ceviz olarak tabir edilen coğrafi işaret tescilli ‘orciğe’ dönüşüyor.