Elazığ'dan dünyaya yayılıyor! "Orcik" mesaisi başladı

ORCİKLERİ 3 BATIMLA YAPIYORLAR

Değirmenönü (Zenteriç) köyünde yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk babası Servet Çakmak da her yıl olduğu gibi bu yıl da ailesiyle birlikte orcik yapımına başladı. Yılda ortalama 3 ton orcik üretimi yapan Çakmak ailesi, ürünlerini satarak ekonomilerine katkı sağlıyor. Yorucu ve zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Çakmak, orcik yapımının eylülün sonunda başladığını ve kasımın ortalarına kadar devam ettiğini söyledi.