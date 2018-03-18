Ele geçirilen Afrin'e Türk bayrağı (Bölgeden görüntüler)
DHA, İHA
TSK ve ÖSO güçleri Afrin merkezde kontrolü sağladı. TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.
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1Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'e, Özgür Suriye Ordusu güçleri kentin güneydoğusundan girerek ilerlemeye başladı.
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2İlçe merkezine giren TSK destekli ÖSO güçleri, 9 mahalleden oluşan ilçede kontrolü kısa sürede sağladı.
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3TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.
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6İlçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildi.
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Yakalanan teröristler de gözaltına alınırken, ilçe merkezindeki terör örgütü pankart ve afişler kaldırıldı.
İşte ele geçirilen Afrin'den son görüntüler...
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