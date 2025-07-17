Elektrik akımına kapıldı, 7 büyük ameliyat geçirdi: "Literatüre girecek ender olaylardan biri"

"DOKU KAYIPLARI VARDI"

Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü ise operasyona ilişkin, şu bilgileri paylaştı:



"Hastamız el ve ayak bileklerinden itibaren ciddi anlamda yanmış, doku kayıpları vardı. Fonksiyonel olarak ellerini ve ayaklarını hareket ettiremiyor, yürüyemiyor, ayakta duramıyordu. Herhangi bir hareketini yapamıyor, his, kuvvet ve hareket kaybı bulunuyordu. Çok fazla ameliyat olabileceğini ve başarı şansımızın da düşük olduğunu söyledik. Hasta ve ailesi son derece uyumluydu. Bu konuda da bir irade ve istek gösterdiler. Hepsi birbirinden büyük 7 ameliyat yaptık, tamamı başarılı oldu.



Hastamız şu anda ayakta duruyor, yürüyebiliyor, parmak hareketleri başladı. Birkaç küçük yapacağımız işlem daha var ama ellerini ve bacaklarını kurtarıp, normal bir birey haline getirmek için önemli bir aşama kaydettik. Parmak hareketlerini de istediğimiz şekilde sağladığımız zaman zaten normal bir bireyden farkı kalmayacak."



Prof. Dr. Ünlü, yanık ameliyatlarının son derece zorlu olduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir hasta literatürde çok azdır. 4 ekstremitesinin birden aynı anda kurtarılması ve yanıktan sonra gelişen bu olayın tedaviyle ve başarıyla çözülmesi son derece büyük bir iştir. Hasta literatüre girecek ender hastalardan birisi. Küçük çaplı bir mucize gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Küçük çaplı bir literatür araştırması yaptım. Böyle bir vaka göremedim. Türkiye'de böyle bir hasta ve tedavi yöntemine rastlamadık. Bu konuda ilkiz." ifadelerini kullandı.





