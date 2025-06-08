Elektrik çarpması sonucunda ilk yardım nasıl olur?

Elektrik çarpması, vücudun bir elektrik akımına maruz kalmasıdır. Elektrik akımı vücuttan geçtiğinde, dokularda ciddi hasara, kalpte ritim bozukluklarına veya solunum durmasına yol açabilir. Küçük akımlarda bile kas kasılması veya elin kaynağa yapışması gibi tehlikeli durumlar oluşabilir. Yüksek akımlarda ise kalp durması, yanıklar ve ölüme kadar giden ciddi sonuçlar meydana gelebilir.



