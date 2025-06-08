Elektrik çarpması sonucunda ilk yardım nasıl olur?

Elektrik çarpmasının tehlikesi, akımın türüne, voltajın yüksekliğine, akımın vücuttan nasıl geçtiğine, kişinin genel sağlık durumuna ve kişinin ne kadar çabuk tedavi edildiğine bağlıdır. Vücuttan geçen bir elektrik akımı organlarda hasara, kalp durmasına veya başka yaralanmalara neden olabilir. Peki, elektrik çarpması sonucunda ilk yardım nasıl olur?

Elektrik çarpması sonucunda ilk yardım nasıl olur? - 1

Elektrik çarpması, vücudun bir elektrik akımına maruz kalmasıdır. Elektrik akımı vücuttan geçtiğinde, dokularda ciddi hasara, kalpte ritim bozukluklarına veya solunum durmasına yol açabilir. Küçük akımlarda bile kas kasılması veya elin kaynağa yapışması gibi tehlikeli durumlar oluşabilir. Yüksek akımlarda ise kalp durması, yanıklar ve ölüme kadar giden ciddi sonuçlar meydana gelebilir.

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Elektrik çarpması sonucunda ilk yardım nasıl olur? - 2

Bu yüzden ilk yardımın doğru ve hızlı yapılması hayati önem taşır. Elektrik çarpmaları iç yaralanmalara yol açabileceğinden mutlaka bir sağlık kuruluşunda değerlendirme gereklidir.

Elektrik çarpması sonucunda ilk yardım nasıl olur? - 3

ELEKTRİK ÇARPMASI BELİRTİLERİ

Kas kasılması ve kramplar

Yanıklar (giriş-çıkış noktalarında)

Kalpte ritim bozukluğu

Solunum durması veya nefes darlığı

Bilinç kaybı veya bayılma

Elektrik çarpması sonucunda ilk yardım nasıl olur? - 4

ELEKTRİK ÇARPMASI İLE OLUŞAN YANIKLARDA İLK YARDIM

• Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır.

• Yaralıya dokunmadan önce elektirk akımı kesilmelidir.

• Akımı kesme imkanı yoksa tahta çubuk ya da plastik gibi bir cisimle eleketirk teması kesilmelidir.

• Yaralının yaşam bulguları değerlendirilmelidir.

• Yaralının hareket ettirilmemelidir.

• 112 Acil aranır.

Elektrik çarpması sonucunda ilk yardım nasıl olur? - 5

DİKKAT! NELER YAPILMAMALI?

Elektrik akımına maruz kalmış yaralıya dokunmayın.

Elektrik kesilene kadar yüksek voltajlı kablolara yaklaşmayın.

Kablolarkıvılcım çıkarıyorsa en az 20 fit (yaklaşık 6 metre) uzakta durun.

Elektrik çarpması sonucu yaralanan kişiyi, acil bir tehlike olmadığı sürece hareket ettirmeyin.

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