Elektrik dağıtım şirketi çalışanları ile köylüler arasında arbede

GÖREVLİLER CANLARINI ZOR KURTARDI

Sonuncusu için Ekinciler Mahallesi’ne giden enerji şirketi çalışanlarıyla, işlemi engellemek isteyen köylüler arasında arbede çıktı.

Güvenlik amacıyla burada bulunan jandarma ile birlikte tarlada çalışma yapan avukat ve sökme ekibi, bir anda kim tarafından çıkarıldığı henüz belirlenemeyen anız yangının ortasında kaldı.

Kuru buğday saplarının yakılması sonucu çıkan yangın rüzgâr ve sıcağın etkisi ile kısa sürede tüm tarlayı kapladı. Alevler arasında kalan ve büyük panik yaşayan görevliler canlarını zor kurtardı.