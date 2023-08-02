Elektrik dağıtım şirketi çalışanları ile köylüler arasında arbede
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ödenmemiş borç nedeniyle alınan mahkeme kararıyla trafoları sökmek isteyen enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında arbede çıktı. Köylülerin tarlayı ateşe verdiği iddia edilirken, alevler arasında kalan ve büyük panik yaşayan görevliler canlarını zor kurtardı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler ve Karataş mahallelerinde enerji şirketi, 2017 yılından bu yana tarımsal elektrik borcunun ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.