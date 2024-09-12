Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde inşa edilen bir tekstil atölyesi görenleri şaşırtıyor. İnşaatın yapılacağı alandaki elektrik direğinin kaldırılması için girişimlerde bulunan atölye sahibi İlyas Tekgöz, sonuç almayınca direk, biten atölyenin içinde kaldı. Tekgöz, “Bu direk yüzünden o bölüme çatı yapamadık ve yağmurdan dolayı iplerimiz ve kumaşlarımız zarar gördü.” dedi.
Hakkari’de inşa edilen tekstil atölyesi, atölye içinde kalan elektrik direği nedeniyle görenleri şaşırtıyor.