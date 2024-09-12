Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı

“BU DİREĞİN KALDIRILMASI GEREKİYOR”

Direğin kaldırılması için gerekli başvuruları yaptıklarını, halen bir sonuç alamadıklarını söyleyen İlyas Tekgöz, “Direk, iş yerimizin içinde kalıyor. Atölyenin kurulması ve üretime geçmesi için yatırımlar yaptık. Ancak yetkililer, bu süreci zorlaştırıyor. Geçen yıl kumaş üretimine başlamayı planlıyorduk. Fakat bu direk nedeniyle çalışmalarımızı bu yıla ertelemek zorunda kaldık. Üretim tesisimizin içinden geçen bu direk yüzünden o bölüme çatı yapamadık ve yağmurdan dolayı iplerimiz ve kumaşlarımız zarar gördü.” diye konuştu.