Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde inşa edilen bir tekstil atölyesi görenleri şaşırtıyor. İnşaatın yapılacağı alandaki elektrik direğinin kaldırılması için girişimlerde bulunan atölye sahibi İlyas Tekgöz, sonuç almayınca direk, biten atölyenin içinde kaldı. Tekgöz, “Bu direk yüzünden o bölüme çatı yapamadık ve yağmurdan dolayı iplerimiz ve kumaşlarımız zarar gördü.” dedi.

Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 1

Hakkari’de inşa edilen tekstil atölyesi, atölye içinde kalan elektrik direği nedeniyle görenleri şaşırtıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 2

İlçede yaşayan İlyas Tökgöz, 2 yıl önce Güngör Mahallesi'ndeki arsasına bir tekstil atölyesi kurmak istedi.

Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 3

Fakat arsasında bulunan bir elektrik direği, kuracağı atölyeye engel oldu. Tekgöz, bu elektrik direğinin kaldırılması için girişimlerde bulundu.

Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 4

2 yıl boyunca hiçbir sonuç alamadı.

Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 5

İnşaata başlayan Tekgöz, elektrik direğinin de bu nedenle yaptıkları atölyenin içinde kaldığını söyledi.

Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 6

Direk nedeniyle o bölüme çatı yapamadıklarını ve çok mağdur olduklarını anlatan Tekgöz, geçen yıl açıkta kalan bölümü naylonlarla kapatmaya çalıştıklarını belirtti.

Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 7

“BU DİREĞİN KALDIRILMASI GEREKİYOR”

Direğin kaldırılması için gerekli başvuruları yaptıklarını, halen bir sonuç alamadıklarını söyleyen İlyas Tekgöz, “Direk, iş yerimizin içinde kalıyor. Atölyenin kurulması ve üretime geçmesi için yatırımlar yaptık. Ancak yetkililer, bu süreci zorlaştırıyor. Geçen yıl kumaş üretimine başlamayı planlıyorduk. Fakat bu direk nedeniyle çalışmalarımızı bu yıla ertelemek zorunda kaldık. Üretim tesisimizin içinden geçen bu direk yüzünden o bölüme çatı yapamadık ve yağmurdan dolayı iplerimiz ve kumaşlarımız zarar gördü.” diye konuştu.

Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 8

“Buraya yatırım yapmak isteyen sanayicilerin desteklenmesi gerekiyor. Bu direğin bir an önce buradan kaldırılması ve bizim de üretim faaliyetlerimizin devam etmesi gerekiyor.” ifadesini kullanan Tokgöz, “Kimseyi de mağdur etmek istemiyoruz. Amacımız, kendi memleketimizde, kendi insanlarımıza hizmet ederek bir şeyler kazandırmak.” şeklinde konuştu.

Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 9

DAĞITIM ŞİRKETİ: GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkilileri ise tekstil atölyesi içinde kalan direkle ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 10
Elektrik direği tekstil atölyesinin içinde kaldı - 11
DAHA FAZLA GÖSTER