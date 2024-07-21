Elektrik faciasında ifadeler ortaya çıktı: İZSU gözlemcisi izinliymiş
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınarak tutuklananlar arasında yer alan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K, ifadesinde mazgallarda yapılan işlemler sırasında gözlemcinin izinli olduğunu söyleyip mazgallara zarar vermediklerini iddia etti. Yine İZSU'da mühendis olarak çalışan şüpheli A.K. ise, kablolara zarar vermeden işlerini bitirdiklerini ancak kendilerinden sonra başka işlem yapıldığını dile getirdi.
Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.