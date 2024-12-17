Elektrik faciasında resen duruşma: Metre olmadığı için ölçme şansımız yoktu

"ELİMİZDE METRE OLMADIĞI İÇİN ÖLÇME ŞANSIMIZ YOKTU"

İşlem yapılan kablonun 50-60 santimetre derinliğe konulup konulmadığı sorusu üzerine de Mesut Türkan konuştu.

"Elimizde metre olmadığı için ölçme şansımız da yoktu. Şirket de böyle bir talepte bulunmaz." dedi.



Bilirkişi heyeti, sanıkların da ifadelerinden yola çıkarak yeni bir bilirkişi raporu hazırlayacak.