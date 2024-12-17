Elektrik faciasında resen duruşma: Metre olmadığı için ölçme şansımız yoktu
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, bilirkişinin talebi üzerine yeniden keşif yapılmıştı. Keşfin ardından, bilirkişi heyetinin yeni raporu hazırlaması için 2 sanık hakkında resen duruşma yapıldı. İşlem yapılan kablonun 50-60 santimetre derinliğe konulup konulmadığı sorusu üzerine sanık arıza onarım ustası Mesut Türkan, "Elimizde metre olmadığı için ölçme şansımız da yoktu. Şirket de böyle bir talepte bulunmaz." dedi. Sanıkları dinleyen heyetin, yeni raporu önümüzdeki günlerde mahkemeye sunması bekleniyor.
İzmir'de elektrik faciası davasının iki sanığı, hakim karşısına çıktı.
GDZ Elektrik firmasında arıza onarım personeli tutuklu sanık Fırat Akbay ve aynı firmada arıza onarım ustası olarak görev yapan Mesut Türkan bilirkişi heyetinin sorularını yanıtladı.