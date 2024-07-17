Elektrik faciasının yaşandığı sokakta protesto: Mazgalları kırmızıya boyadılar
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesini protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı. Kentteki müteahhitlik şirketi yetkilileri benzeri sorunların diğer altyapılarda da yaşandığına dikkati çekerek, tüm kentin elektrik altyapısının gözden geçirilmesini talep etti.
33 KİŞİ YAKALANDI
Yaya trafiğinin yoğun olduğu Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta 12 Temmuz'da yaşanan elektrik faciasına ilişkin soruşturma ve tepkiler devam ediyor.
Olayla ilgili bilirkişi ön raporu kapsamında sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verilen İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.