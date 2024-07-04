Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın

Elektrikli ev aletlerinin tasarruflu kullanım zamanını tespit ederek fatura bedelini düşürmek mümkün. Evinizdeki bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ütü gibi yoğun elektrik harcayan cihazları doğru ve zamanında kullanarak tasarruf yapabilirsiniz. Elektrik faturanız çok yüklü geliyorsa ve tasarruf yöntemleri arıyorsanız bu adımları takip edebilirsiniz.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 1

Elektrik faturanız çok yüklü geliyorsa ve tasarruf yöntemleri arıyorsanız izlemeniz gereken birkaç adım var.

İşte bazı öneriler:

Evinizdeki aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi enerji tüketen cihazların verimli olduğundan emin olun.

TÜRKİYE HABERLERİ

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 2

LED ampuller kullanarak enerji tüketimini azaltabilirsiniz. Isıtma ve soğutma için enerji verimli cihazlar tercih edin.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 3

Elektronik cihazlar stand-by modundayken bile enerji tüketebilir. Prizden çıkarmak yerine priz üzerindeki düğmeyi kapatarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 4

Evinizde kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaların enerji verimliliği sınıflarını kontrol edin. Daha yüksek enerji verimliliği sağlayan modelleri tercih edin.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 5

Isıtma ve soğutma sistemlerinin termostat ayarlarını optimize edin. Kışın biraz daha soğuk, yazın ise biraz daha sıcak ayarlarla enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 6

Evinizin çatısına güneş panelleri kurarak kendi elektriğinizi üretebilir ve fatura maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. Bu uzun vadede yatırım gerektiren bir seçenek olabilir.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 7

Su ısıtıcısının sıcaklığını düşük seviyelerde ayarlayarak enerji tüketimini azaltabilirsiniz.

Dış aydınlatmaları hareket sensörleri veya zamanlayıcılarla kontrol ederek gereksiz enerji tüketimini önleyebilirsiniz.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 8

Yeni cihaz alırken enerji etiketlerini inceleyerek enerji tüketimi düşük olan modelleri tercih edin.
Bu adımları uygulayarak elektrik faturanızı önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Her bir önlem, uzun vadede hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlayacaktır.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 9

SAAT 22.00'DEN SONRA ÇALIŞTIRIN

Bu saatler arasında çamaşır, bulaşık makinesinin çalıştırılması, ütü saatinin 22.00'den sonraya çekilmesi faturaların düşmesini sağlıyor.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 10

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNE 1 KAŞIK KARBONAT

Elektrik faturanızın çok yüksek geldiğini düşünüyorsanız tasarruf etmenin zaman gelmiş olabilir.

Çamaşır makinesinin içine 1 kaşık karbonat eklemek çamaşırların daha düşük ısıda daha hızlı ve güzel temizlenmesini sağlıyor.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 11

Yani normalde 60 derece kullanacağınız bir çamaşırı makineye 1 tatlı kaşığı dolusu karbonat atarak 40 derecede ve belki de daha kısa bir programda ve biraz daha az deterjanla temizleyebilirsiniz.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 12

Bu yöntem sayesinde faturanız daha düşük gelecek. Ayrıca bu yöntem hem ekolojiktir hem de çabasız şekilde tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Elektrik faturanızı 50 ila 100 lira arasında düşüren bu yöntemin etkili olabilmesi için başka tavsiyelerimiz de bulunmaktadır.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 13

Çamaşır yıkarken bu yöntemleri deneyin! İşinize kesinlikle yarayacak.. Öte yandan bazı uzmanlarda bilinmeyen yöntemleri paylaştı. Faturanızı en az 3 kat düşürecek yöntemler üstelik bu yöntemler.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 14

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN TASARRUF YÖNTEMLERİ

ENERJİ TASARRUFU YAPAN AYDINLATMA KULLANIN

Enerji tasarruflu LED ampuller, geleneksel ampullere göre daha az enerji tüketir ve daha uzun ömürlüdür.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 15

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNE DİKKAT!

Kışın evinizi biraz daha serin, yazın ise biraz daha sıcak tutarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 16

Ayrıca, evinizi havalandırarak doğal havalandırmayı tercih edebilirsiniz.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 17

DUŞ SÜRESİNİ KISALTIN

Elektrik faturasını düşürmek için enerji tasarrufu yapmanız şart. Daha az su tüketmek, enerji tasarrufu sağlar.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 18

Duş süresini kısaltmak, su akıntısını azaltmak veya su tasarruflu musluklar kullanmak gibi yöntemlerle su tüketimini azaltabilirsiniz.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 19

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIN

Güneş enerjisiyle çalışan cihazlar kullanarak elektrik faturasından tasarruf edebilirsiniz.

Elektrik faturasını yarı yarıya düşüren yöntem! Çamaşır makinesini böyle çalıştırın - 20

Örneğin, güneş enerjisiyle çalışan bahçe aydınlatması veya şarj edilebilir güneş pilleri kullanabilirsiniz.

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