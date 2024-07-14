Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş

İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda kabloların 60-80 cm derinlikten geçmesi gerekirken kaçağın oluştuğu noktada bunların 15 cm derinlikten geçtiğine dikkat çekildi. Rapor doğrultusunda 29 kişi için gözaltı kararı verildi. Olayda sorumluluğu olduğu belirtilen kurumlar, birbirlerini suçladı. Bölge esnafı ise sorunun uzun yıllardır devam ettiğini ve olay olduktan sonra bir anda ekiplerin "sihirli değnek" ile durumu çözüme ulaştırdıklarını iddia etti.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 1

İzmir'deki sağanak sonrası elektrik kaçağının iki can almasına ilişkin soruşturma sürüyor.

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Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 2

Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç, 9'u İZSU, 20'sinin ise GDZ Elektrik çalışanının gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.

Burada parmak izi alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Gözaltı işlemi tamamlanan şüphelilerin arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu öğrenildi.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 3

ÖN BİLİRKİŞİ RAPORU

Olaya ilişkin bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön rapor da ortaya çıktı.

Bilirkişi incelemesine ilişkin teknik ayrıntıların yer aldığı raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi.

Besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, temasın olduğu noktada ise bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği neredeyse mazgalın kalınlığıyla aynı seviyeye geldiğinin vurgulandığı raporda, ilgili yönetmeliğe göre ise bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiğine dikkat çekildi.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 4

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Gdz Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 5

Elektrik kaçağının olduğu nokta yağışlar sırasında sık sık su baskınlarının olduğu bir alandı.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 6

İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektrik hattındaki kaçakla ilişkilenirilebilecek bir altyapı çalışmalarının olmadığını açıkladı.

İZSU'nun yağmur suyu ızgarası yapımı sırasında ise elektrik şirketi gözlemcisinin de orada olduğu belirtildi. Açıklamada "Dağıtım şirketi ızgaranın yanındaki elektrik hattında onarım yaptı, vatandaşlar 2 kez arıza kaydı bıraktı." denildi.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 7

Belediye açıklamasında, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin bölgedeki kablolarda izolasyon hatası tespit ettiğine ilişkin rapora da yer verdi.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 8

İddiaların doğru olmadığını belirten GDZ Elektrik'ten ise 6 aydır bir arıza kaydı olmadığı açıklaması geldi.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 9

Açıklamada "Altyapı kuruluşu yağmur suyu ızgaralarını bilgimiz olmadan yaptı. Gözlemci talebi yoktu. Çalışmalarda şebekemize zarar verildi." denildi.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 10

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Enver Dündar Başar Sokak'ta mazgalların bulunduğu bölümde yapılan kazı çalışması tamamlandı.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 11

Bilirkişi incelemesi sonrası ekipler, onarım çalışması yaparak mazgalları kapattı. Bölgeye elektrik verilmeye başlandı.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 12

Sokakta iş yeri bulunan esnaf ise olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 13

"HAYVANLARIN ACI ÇEKEREK KAÇTIĞINI GÖRDÜK"

Bölgede iş yeri bulunan Ahmet Güner, elektrik kaçağı sorununun uzun yıllardan beri sürdüğünü iddia etti.

Kendisinin de kablodaki deformasyon ve mazgaldan buhar çıkışını gördüğünü aktaran Güner, şöyle konuştu:

"Esnaf şikayette bulundu, şahsen ben bulunmadım ama biliyorum, şahidim. Ekiplerin gelip burada çalışma yaptığını gördüm. İnsandan gelen şikayet olmadı ama hayvanların buradan bağırarak, acı çekerek kaçtıklarını gördük. Burası vapur iskelesinin olduğu bir hat, buradan her gün yüzlerce insan geçiyor. Olay olduktan sonra bir anda bütün ekipler sanki sihirli bir değnek varmış gibi çözdüler olayı. Bilmiyorum çözüldü mü? İnşallah daha sonra da tekrar etmez."

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 14

ÜÇ KEZ ELEKTRİK ÇARPMIŞ

Olayın meydana geldiği sokaktaki markette çalışan İsa Yaman da aynı yerde kendisinin de üç kez elektrik akımına kapıldığını söyledi.

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş - 15

Yaman, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Olay günü 19.30 sıralarında dükkanı kapatmıştım. Bizim bir arkadaş var, o müdahale etti. Ben gözümle gördüm. Çarptığını gördüm, kız suyun içine düştü. Yanındaki arkadaşı da onu kurtarayım derken o da çarpıldı, suyun içinden çıkamadı. Çevredekiler hortum yardımıyla çıkardı."

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