Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş
İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda kabloların 60-80 cm derinlikten geçmesi gerekirken kaçağın oluştuğu noktada bunların 15 cm derinlikten geçtiğine dikkat çekildi. Rapor doğrultusunda 29 kişi için gözaltı kararı verildi. Olayda sorumluluğu olduğu belirtilen kurumlar, birbirlerini suçladı. Bölge esnafı ise sorunun uzun yıllardır devam ettiğini ve olay olduktan sonra bir anda ekiplerin "sihirli değnek" ile durumu çözüme ulaştırdıklarını iddia etti.
İzmir'deki sağanak sonrası elektrik kaçağının iki can almasına ilişkin soruşturma sürüyor.