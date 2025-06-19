Elektrik kesilmişti: Orman yangınında evler kül oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan orman yangınında Girencik Mahallesi'nde iki ev kül oldu.

Elektrik kesilmişti: Orman yangınında evler kül oldu - 1

Girencik Mahallesi’ndeki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Yürecik Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakılmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle Girencik Mahallesi’ndeki çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Elektrik kesilmişti: Orman yangınında evler kül oldu - 2

UEDAŞ tarafından önlem amaçlı; Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde enerji akışı kesilirken, 94 nüfuslu Girencik Mahallesi de AFAD koordinasyonunda tahliye edildi.

Elektrik kesilmişti: Orman yangınında evler kül oldu - 3

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, mahalleye girişlere izin vermedi.

Yangında, alevlerin sıçradığı 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, bir ev ile bir otomobil de kısmen yandı.

Elektrik kesilmişti: Orman yangınında evler kül oldu - 4

2 UÇAK VE 9 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

412 personelin; 2 yangın söndürme uçağı, 9 helikopter, 1 İHA ve 113 araçla müdahale ettiği yangın 9 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının söndürülmesiyle Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerine yeniden enerji akışı sağlanırken, Girencik Mahallesi'nde yaşayanlar da evlerine döndü.

Elektrik kesilmişti: Orman yangınında evler kül oldu - 5

Sabahın ilk ışıklarıyla, havadan çekilen görüntülerde, çam ormanlarının bir kısmının küle döndüğü görüldü.

Yangında ekili araziler ciddi zarar görürken, yanan alan ise yapılacak ölçümlerin ardından belli olacak.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla yanan ormanda ağaçlandırma çalışması yapılacağı belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER