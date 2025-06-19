Elektrik kesilmişti: Orman yangınında evler kül oldu
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan orman yangınında Girencik Mahallesi'nde iki ev kül oldu.
Girencik Mahallesi’ndeki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Yürecik Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakılmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle Girencik Mahallesi’ndeki çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.