Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı)

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) gün içerisinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin ayrıntılarını paylaştı. Peki, gün içerisinde hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 1 Haziran tarihli elektrik kesintisi listesinin ayrıntıları...

Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. gün içerisinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin ayrıntılarını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçeye elektrik verilemeyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 2
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 3
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 4
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 5
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 6
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 7
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 8
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 9
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 10
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 11
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 12
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 13
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 14
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 15
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 16
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 17
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 18
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 19
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 20
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 21
Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ 1 Haziran elektrik kesintisi programını paylaştı) - 22
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