Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 10 Aralık elektrik kesintisi programı ( Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece...)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyupsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerine su verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
BEDAŞ, 10 Aralık elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 17 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;