Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 22 Eylül tarihli planlı elektrik kesintisi programını paylaştı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 22 Eylül Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve mahalleleri paylaştı. BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek ilçeleri internet sitesi üzerinden duyurdu.
BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 22 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Eylül elektrik kesintisi programı...