Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 22 Eylül tarihli planlı elektrik kesintisi programını paylaştı

BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 22 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Eylül elektrik kesintisi programı...