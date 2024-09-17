Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonlarında satışa hazır 227 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin, silahların bazılarını sevkiyat sırasında yakalanmamak için elektrikli davul fırının üst kısmında zula diye tabir edilen bölmelere sakladıkları belirlendi.

Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması, eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifre edilmesi, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesi için çalışma yürüttü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 2

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak silah satışı yapıldığı belirlenen Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde bazı adreslere bu ay operasyonlar düzenledi.

Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 3

Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda satışa hazır 227 tabanca ve bunlara ait 227 şarjör ele geçirildi.

Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 4

Şüphelilerin, silahların bazılarını sevkiyat sırasında yakalanmamak için elektrikli davul fırının üst kısmında zula diye tabir edilen bölmelere sakladıkları belirlendi.

Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 5

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 6

Ele geçirilen silahlar da İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 7
Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 8

Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 9
Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 10
Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 11
Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 12
Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı - 13
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