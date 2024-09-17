Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı
İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonlarında satışa hazır 227 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin, silahların bazılarını sevkiyat sırasında yakalanmamak için elektrikli davul fırının üst kısmında zula diye tabir edilen bölmelere sakladıkları belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması, eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifre edilmesi, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesi için çalışma yürüttü.