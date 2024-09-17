Elektrikli fırın içinde silah sevkiyatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması, eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifre edilmesi, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesi için çalışma yürüttü.