Elektro şok silahından sonra 'Elektro jop'

KTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Kırkbir tarafından, jandarma ve gece bekçilere yardımcı olması için 30 bin voltluk elektro şok üreten jop üretildi. Benzer jopların ABD'de 150 dolardan satıldığı, şu an Türkiye'de daha ucuza üretildiği belirtildi.

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İHA 17.08.2020 - 15:14

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Kırkbir geliştirdiği farklı projelerle şaşırtmaya devam ediyor.



Daha önce özel bir firmanın elektro şok silahı ve silahlı insansız deniz aracı (SİDA) projelerinde yer alan Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, bu defa da yeni bir projeye imza atarak güvnelik güçleri için elektro jop geliştirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknokent bünyesinde üretimi yapılan elektro jop cihazı ile ilgili bilgi veren Kırkbir, 30 bin voltluk elektro şok üreten jopun polis, jandarma ve gece bekçilerinin gerekli müdahalelerde işlerini kolaylaştırmasını hedeflediklerini söyledi.



Söz konusu elektro jopun ABD'de muadillerinin 150 dolardan satıldığını belirterek kendilerinin daha ucuza ürettiklerini hatırlattı.

''POLİSE KÜRELİ SALDIRI HABERİNİ GÖRÜNCE GELİŞTİRDİM'' Geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar’da akli dengesi bozuk bir vatandaşın polise kürekle saldırdığını televizyondan izlerken söz konusu projeyi tasarladığını ve çalışmaya başladığını ifade eden Kırkbir, “Normal tabanca her olayda kullanılamıyor öldürücü olduğu için. Ben de o haberden sonra ne yapabiliriz diye düşündüm. Yurt dışında küçük muadilleri olan orada jop olarak pek kullanılmıyor daha çok fener olarak köpek kaçırmak, hayvan kaçırmak için kullanılıyor. Bunu biraz daha büyütüp güvenlik güçlerimize özellikle gece bekçilerinin de işini yarayacak şekilde bir şey tasarladım. Çünkü gece bekçilerine silah verilmesi çok tartışılmıştı. Ben de bu üç ürünü bir araya getirelim daha kullanım kolaylığı olsun diyelim.Orijinal polis copuyla aynı büyüklükte aynı ağırlıkta ve aynı mukavemete sahip. Bunun sağlam testlerini yaptık. Fener, jop ve şok cihazını bir sistemde topladık ve ortaya bu ürün çıktı” dedi

YAŞLILAR İÇİN DE ŞOK BASTONU Geliştirdikleri şok jopun yanı sıra şok baston da tasarladıklarını belirten Kırkbir, “Feneri var. Şoku var yaklaşık 30 bin volt civarında. Başka herhangi bir şok aperatifi taşımaya gerek yok aynı zamanda jop olarak da kullanabilecekler. Ayrıca yaşlılar için baston özelliği var. Bazen kedi köpek gibi hayvanlar saldırgan olabiliyor. Onlar için hem yürüme kolaylığı olan baston aynı zamanda da şok özelliği var hayvanları kaçırmak için. Hayvanlar sesi duyduklarında kaçmaları için yeterli oluyor. Hiçbir şekilde hayvanlara yönelik olarak kullanılması taraftarı değiliz herhangi bir saldırı olmadığı sürece” diye konuştu.

Geliştirdikleri cihazla ilgili devletin ilgili bakanlıkları ile irtibata geçtiğini ve randevu talep ettiğini belirten Kırkbir, "Yurt dışında küçük muadillerinin fiyatı 150 dolar civarından başlayıp yukarıya doğru gidiyor. Bunlar portatif olmasına rağmen o fiyattan çok uygun fiyata mal edebildik, ülkemize kazandırabiliriz. Yurt dışından ithal etmeye gerek yok. Zaten ihraç için birkaç ülkeyle girişimlerde bulundum. Oralardan da cevap bekliyorum” şeklinde konuştu.

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