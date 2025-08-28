Eleman bulamadı, eşini usta olarak yetiştirdi
Sivas'ta yaşayan Sümeyra Yıldırım, eşi Hüseyin Yıldırım'ın yanında başladığı motor tamirciliğinde kısa sürede ustalık seviyesine ulaştı. Motorları baştan sona kendi başına toplayabilecek duruma gelen Sümeyra Yıldırım, güç gerektiren işlerde ise eşinden destek alıyor.