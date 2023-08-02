Eli bıçaklı saldırgan muavini kovaladı

İstanbul’un Kartal ilçesinde bıçaklı bir kişi, yolcu otobüsünün önünü kesti. Saldırgan, muavini elindeki bıçakla kovaladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eli bıçaklı saldırgan muavini kovaladı - 1

Kartal’da yolcu otobüsünün önünü kesen bir kişi kendisini uyaran muavini bıçak çekerek kovaladı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolcu otobüsünün önünü keserek gitmesine engel oldu.

Otobüste bulunan muavin ise saldırganı iterek uzaklaştırmaya çalıştı.

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Eli bıçaklı saldırgan muavini kovaladı - 2

Belinden bıçak çıkaran şahıs, muavine hakaret ederek kovalamaya başladı.

Muavin saldırgandan kaçarak kurtulurken, eli bıçaklı şahıs otobüsün önünü keserek gitmesine engel oldu.

Saldırganın otobüsünün önünü kesmesi ve bıçak çekmesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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