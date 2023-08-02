Eli bıçaklı saldırgan muavini kovaladı

Belinden bıçak çıkaran şahıs, muavine hakaret ederek kovalamaya başladı.

Muavin saldırgandan kaçarak kurtulurken, eli bıçaklı şahıs otobüsün önünü keserek gitmesine engel oldu.

Saldırganın otobüsünün önünü kesmesi ve bıçak çekmesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.