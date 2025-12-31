Elif bu fotoğraflardan sonra sır oldu

Kumal'ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Enis G.'nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif'in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Enis G.'nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi.

Elif ile erkek arkadaşı Enis G.'nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.'nin kavga ettiğini ve Enis G.'nin Elif'e şiddet uyguladığını söylediği de öne sürüldü.