Elif bu fotoğraflardan sonra sır oldu
31.12.2025 13:06
DHA
Balıkesir'de iddiaya göre erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları sürüyor. Dört gündür haber alınamayan kadından ilk ize ulaşılırken, kamptan paylaşılan fotoğraflar ortaya çıktı.
Balıkesir'de kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları sürüyor.
Olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi.
Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte gölet çevresine kamp yapmaya gitti.
İddiaya göre; Elif Kumal ile erkek arkadaşı Enis G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, 16 ATB 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrılan Kumal'dan haber alamayan Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.
İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı.
Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Kumal'ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Enis G.'nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif'in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi.
Enis G.'nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi.
Elif ile erkek arkadaşı Enis G.'nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.'nin kavga ettiğini ve Enis G.'nin Elif'e şiddet uyguladığını söylediği de öne sürüldü.
265 KİŞİLİK EKİP SAHADA, İLK İZE ULAŞILDI
Elif Kumal'ı AFAD'ın başkanlığında, toplam 265 kişiden oluşan ekip, karadan, denizden ve havadan drone desteği ile de arıyor.
Arama çalışmaları dört gündür sürerken, AFAD ekipleri, Kapıdağ Yarımadası'nda Kumal'ın kullandığı otomobilin ön tampon parçasını buldu.
Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal'ın Bandırma'da bir tavuk fabrikasında çalıştığı kaydedildi.
KAMP ALANINDAN SON FOTOĞRAFLAR
Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte kamp alanından çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı.
Elif Kumal'ın yanındaki köpekle birlikte fotoğraf çektirdiği ve kamp ateşini görüntülediği görüldü.
Enis G.'nin paylaştığı fotoğrafta ise kamp ateşi, alkol şişesi ve kadehi ile bıçak ve et yer aldı.