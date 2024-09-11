Elif’in katili eski sevgilisi çıktı: Gözaltında her şeyi itiraf etti

Konya’da çalıştığı masaj salonunda bıçaklanmış halde bulunan dört çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın katili eski sevgilisi Emrah Demirkıran çıktı. Demirkıran’ın daha önce Arslan’a şiddet uyguladığı ve hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Elif’in katili eski sevgilisi çıktı: Gözaltında her şeyi itiraf etti - 1

Konya’da öldürülen Elif Ceren Arslan’ın katili eski sevgilisi çıktı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi’ndeki Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi.

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Elif’in katili eski sevgilisi çıktı: Gözaltında her şeyi itiraf etti - 2

Masaj salonu sahibi Vedat D, iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üstünde olduğunu fark etti.

İçeriye giren Vedat D, çalışanı olan dört çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ı kanlar içerisinde yerde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elif’in katili eski sevgilisi çıktı: Gözaltında her şeyi itiraf etti - 3

Sağlık ekipleri Arslan’ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Arslan’ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Elif’in katili eski sevgilisi çıktı: Gözaltında her şeyi itiraf etti - 4

KATİL ESKİ SEVGİLİ ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisine şiddet uygulayan eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Demirkıran, cinayeti itiraf etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan Emrah Demirkıran, adliyeye sevk edildi.
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