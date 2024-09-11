Elif’in katili eski sevgilisi çıktı: Gözaltında her şeyi itiraf etti
Konya’da çalıştığı masaj salonunda bıçaklanmış halde bulunan dört çocuk annesi Elif Ceren Arslan’ın katili eski sevgilisi Emrah Demirkıran çıktı. Demirkıran’ın daha önce Arslan’a şiddet uyguladığı ve hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
Konya’da öldürülen Elif Ceren Arslan’ın katili eski sevgilisi çıktı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi’ndeki Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi.