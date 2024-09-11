Elif’in katili eski sevgilisi çıktı: Gözaltında her şeyi itiraf etti

KATİL ESKİ SEVGİLİ ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisine şiddet uygulayan eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Demirkıran, cinayeti itiraf etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan Emrah Demirkıran, adliyeye sevk edildi.