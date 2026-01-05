Elif'in ölümündeki sır! Araç göletten çıkarıldı, ekipler inceliyor
05.01.2026 11:16
İHA, AA
Balıkesir'de erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kamp alanını terk eden ve sekiz gün sonra cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın aracı, düştüğü göletten çıkarıldı. Ekipler, Elif'in neden gölet kenarına geldiğini ve nasıl düştüğünü araştırıyor.
Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası'nda iddiaya göre erkek arkadaşıyla tartışıp kampı terk eden ve sekiz gün sonra cansız bedenine ulaşılan Elif Kumal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Genç kadının cansız bedeni dün akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunmuştu.
Akşam saatlerinde gölete dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili sekiz metre derinlikte tespit etmiş, genç kadının cansız bedeni de burada bulunmuştu.
Bulunduğu yerden çıkarılan Kumal'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.
ARAÇ GÖLETTEN ÇIKARILDI
Elif Kumal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, ekiplerin gölet çevresindeki çalışmaları sürüyor.
Kumal'ın kullandığı ve gölete giren araba balon yöntemi ile şişirilerek önce su yüzeyine ardından kıyıya alındı.
ARACIN BULUNDUĞU BÖLGE VE ARAÇ İNCELENİYOR
Sevgilisi E.G. ile kavga ettikten sonra kaybolan Elif Kumal'ın neden göl kenarına geldiği ve aracının nasıl göle düştüğü henüz bilinmiyor.
Sekiz gündür her yerde aranan ve dün gece yeri tespit edilen aracın kıyıya alınması sonrasında üzerinde inceleme ve araştırma başlatıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde ve gölet çevresinde delil topluyor.
NE OLMUŞTU?
Olay, 27 Aralık 2025 gecesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi.
Elif Kumal, erkek arkadaşıyla gittiği Balıkesir'deki kamp alanından iddiaya göre aracıyla ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.
Genç kadının cansız bedeni dün akşam saatlerinde bulundu.
Elif Kumal'ın tartıştığı sevgilisi E.G. ile bir arkadaşı gözaltındaydı. Delil olmadığı için serbest bırakılan iki kişiye ait dijital materyaller inceleniyor.
GÖRGÜ TANIKLARI: SİLAH SESİ DUYDUK
Aynı bölgede kamp yapan gençler olayın yaşandığı gece silah sesi duyduklarını söylemişti.
Genç kadının kaybolduğu gün bölgede kamp yapan gençler o gece neler yaşandığını şu sözlerle anlatmıştı:
"Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk; yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi.
- Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti bir aracın geçip geçmediğini sordu.
- Biz de geçmediğini söyledik. Bize gelip 'Kız arkadaşım kayboldu.' ya da buna benzer bir şey söylemedi. Biz bir kadının kayıp olduğunu bilseydik, olay anında da çıkar arardık."