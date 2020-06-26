Elindeki bıçakla çatı çatı gezerek mahalleyi birbirine kattı

Bursa'da gece 4 sıralarında bir şüpheli çeşitli evlerin çatısında elinde bıçakla gezmeye başladı. Olaya vatandaşların ihbarı ile müdahale eden polis, saatler süren operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, şüphelinin farklı 16 suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

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DHA 26.06.2020 - 16:17

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli elindeki bıçakla çatı çatı gezerek mahalleyi birbirine kattı.

İlçeye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Cadde üzerinde gece yarısı evlerin çatısında gezen bir kişinin olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.

Polis ekipleri vatandaşın endişelenmesi üzerine mahalleyi ablukaya aldı.

Bir ara polis tarafından fark edilen şüpheli çatıdan çatıya kaçıp gizlenmeyi başardı. Sabah tekrar ortaya çıkan şüpheli aynı mahallede birkaç sokak ileride oturan E.G isimli kişi olduğu belirlendi.

Öğlen 12.00 sıralarında bir evin kapısını zorlayan E.G kapıyı açan kadını rehin almak istedi ancak kadın direnince yeniden evin terasına çıkıp burada bağlı bulunan köpeği alarak kaçtı.

Bir süre sonra başka bir çatıda köpekle ortaya çıkan E.G, elindeki bıçağı köpeğin boğazına dayadı. Uzun süre polis ekiplerinin ikna edemediği E.G, köpeği öldürme tehdidinde bulundu.

Bıçağı kalbine dayayıp, şehadet getirdi

öpeği çatıdan evin arka bahçesine atan E.G. daha sonra elindeki bıçağı kalbine dayadı.

Çığlıkların yükseldiği anlarda soğukkanlılığını koruyan ekipler yan evden E.G.’nin bulunduğu eve girdi.

E.G'nin boynuna sarılan bir polis şüpheliyi yere yatırdı. Bu sırada diğer polisler de balkona atlayarak önce E.G’nin elinden bıçağı aldı, daha sonra da etkisiz hale getirdiler.

Polis ekipleri tarafından kucaklanarak aşağıya indirilen E.G. ambulansta sağlık muayenesi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

E.G'nin terastan aşağıya attığı elinde bulunan bir demet kenevir bitkisine de polis ekipleri el koydu.



Hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama gibi suçlardan 16 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen E.G’ye konut ihlali ve polise mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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