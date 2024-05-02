Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı

Mahalle sakini Volkan Altaş, "Bu hanımefendi bizim mahallede oturuyor. Sürekli gündüz gece demiyor, bizim 3 tane aracımız var burada. Biz buradan geçerken bize dubaları taşları fırlatıyor. Eskiden çöp konteynerlerini deviriyordu. Şimdi araçlara başladı vurmaya. Bayan diye seslenmiyoruz ama yetkililerden ailesine ulaşıp sağlık sorunu varsa gereken yardımın yapılmasını istiyoruz. " dedi. Bir esnaf ise, "Bundan 1 ay önce de oldu. Müşterimizin dikiz aynasını parçalamıştı. Dün de akşam 7 civarında kadın yukarıda 6-7 aracın dikiz aynasını camını parçalamış. Polis geldi hasar var araçlarda. Araç sahipleri geldi şikayetçi oldular." dedi.