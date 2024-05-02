Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı

İstanbul Pendik'te dün akşam saatlerinde yolda yürüyen bir kadın, yerden aldığı taşlarla park halindeki araçlara saldırdı. Araçların camlarını ve aynalarını kırılırken yaklaşık 10 araçta maddi hasar meydana geldi. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 1

Pendik Velibaba Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın, yolda yürüdüğü sırada yerden topladığı taşlarla park halindeki bir hafif ticari aracın ve otomobillerin camlarını kırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 2

Araçlara taşla vurarak zarar veren kadın otomobillerin aynalarıyla sileceklerini de kırdı.

Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 3

Bağırarak ilerleyen kadını bir otomobil sahibi aşağı inerek durdurmaya çalıştı.

Araç sahibi ve kadın arasında tartışma yaşandı. Kısa süre sonra mahalle sakinleri de olay yerine geldi.

Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 4

Maddi hasar meydana gelen araçların sahipleri polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 5

"11-12 ARACA ZARAR VERDİ"

Hafif ticari aracı zarar gören Eray Tümen, "Dün akşam saat 19.30 civarlarında bir bayan aşağıdan başladı. Tek tek araçlarını camlarını kıra kıra aşağı kadar gitti. Yaklaşık 11-12 araca zarar verdi. Yoldan taş toplayıp 4-5 kere vura vura camları patlatıyor. Zaten taş da arabanın içinde duruyor. 15 bin liraya yakın zararımız var. Sadece ben değil birçok vatandaşın zararları var." diye konuştu.

Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 6

Mahalle sakini Volkan Altaş, "Bu hanımefendi bizim mahallede oturuyor. Sürekli gündüz gece demiyor, bizim 3 tane aracımız var burada. Biz buradan geçerken bize dubaları taşları fırlatıyor. Eskiden çöp konteynerlerini deviriyordu. Şimdi araçlara başladı vurmaya. Bayan diye seslenmiyoruz ama yetkililerden ailesine ulaşıp sağlık sorunu varsa gereken yardımın yapılmasını istiyoruz. " dedi. Bir esnaf ise, "Bundan 1 ay önce de oldu. Müşterimizin dikiz aynasını parçalamıştı. Dün de akşam 7 civarında kadın yukarıda 6-7 aracın dikiz aynasını camını parçalamış. Polis geldi hasar var araçlarda. Araç sahipleri geldi şikayetçi oldular." dedi.

Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 7
Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 8
Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 9
Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 10
Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 11
Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı - 12
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