Eline taş alıp araçlara saldırdı: Camları patlattı, aynaları kırdı
İstanbul Pendik'te dün akşam saatlerinde yolda yürüyen bir kadın, yerden aldığı taşlarla park halindeki araçlara saldırdı. Araçların camlarını ve aynalarını kırılırken yaklaşık 10 araçta maddi hasar meydana geldi. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.
Pendik Velibaba Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın, yolda yürüdüğü sırada yerden topladığı taşlarla park halindeki bir hafif ticari aracın ve otomobillerin camlarını kırdı.