Eliyle domuz yakaladı 15 bin lira ceza yedi

Domuzu eliyle yakalayan Yılmaz ise ceza karşısında şaşkın.

"Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım." diyen Yılmaz, "Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Silah yok, bıçak yok, avlanma yok." ifadelerini kullandı.

Erken ödemesi halinde cezanın 11 bin liraya düşeceğini söyleyen Yılmaz, "Ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım." diye konuştu.