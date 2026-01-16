Eliyle domuz yakaladı 15 bin lira ceza yedi
16.01.2026 15:41
İHA
Sinop'ta eliyle domuz yakalayan adama 15 bin lira para cezası kesildi. Cezaya tepki gösteren adam, "Silah yok, bıçak yok, avlanma yok. Ben bu cezayı hak etmedim." dedi. Ceza, yaban hayvanı sürüsünden ayırdığı için kesildi.
Sinop'ta yolda gördüğü yaban domuzunu eliyle yakalayan adama para cezası kesildi.
Olay Erfelek ilçesinde yaşanmıştı.
Karlı yolda ilerleyen bir araçtan inen Şenel Yılmaz, yol kenarında gördüğü yaban domuzlarını kovalamaya başlamıştı.
Domuzlardan birini eliyle yakalayan adam, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.
15 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
İnceleme sonucunda Yılmaz'a, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira ceza uygulandı.
CEZAYA ŞAŞIRDI: BUNU HAK ETMEDİM
Domuzu eliyle yakalayan Yılmaz ise ceza karşısında şaşkın.
"Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım." diyen Yılmaz, "Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Silah yok, bıçak yok, avlanma yok." ifadelerini kullandı.
Erken ödemesi halinde cezanın 11 bin liraya düşeceğini söyleyen Yılmaz, "Ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım." diye konuştu.
YETKİLİLER UYARIYOR
Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturduğunu vurguladı.