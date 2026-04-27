Elleriyle yaptı, 142 yıldır sır gibi korunuyor. Sultan Abdülhamid Han'ın paha biçilemez mirası
27.04.2026 14:00
İHA
Osmanlı tarihinin en çok merak edilen padişahlarından biri olan Sultan II. Abdülhamid Han'ın, Yıldız Sarayı'ndaki atölyesinde kendi elleriyle yaptığı paha biçilemez ceviz kitaplık, tam 142 yıldır Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi’nde muhafaza ediliyor.
Zarif işçiliği ve tarihi değeriyle dikkat çeken eser, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Onun çabalarıyla kütüphane kısa süre içerisinde büyük bir koleksiyona sahip olmuştur. 500 civarında farklı Osmanlı ulemasının, devlet adamlarının ve hanım sultanların kitapları da koleksiyon halinde kütüphanemizde mevcuttur" dedi.
HAT VE MARANGOZLUK MERAKIYLA BİLİNİYORDU
Hat ve marangozluk merakı ile bilinen Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın Yıldız Sarayı'nda bulunan atölyesinde yaptığı ceviz ağacından kitaplık, bugün Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde sergileniyor. Sultan'ın kendi elleriyle hazırladığı eser, zarif işçiliği, süslemeleri ve tarihi değeriyle dikkat çekiyor. Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nin kuruluş sürecinde de önemli bir yere sahip olan kitaplık, kütüphanenin sergi salonunda muhafaza ediliyor.
ABDÜLHAMİD HAN DOLABI OLARAK DA BİLİNİYOR
El yapımı döküm camla korunan eser, Osmanlı'da kitaba verilen önemin simgelerinden biri olarak görülüyor. 142 yıldır korunan kitaplık, ‘Abdülhamid Han Dolabı' olarak da biliniyor. Tarihi eser, hem kütüphaneyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor hem de Osmanlı kültür mirasının önemli parçalarından biri olarak varlığını sürdürüyor.
1884 yılında hizmete açılan Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, Osmanlı döneminde modern eğitim hamleleri ve artan kitap ihtiyacı doğrultusunda kuruldu. 500 civarında farklı Osmanlı ulemasının, devlet adamlarının ve hanım sultanların kitap koleksiyonlarının da yer aldığı kütüphane, bugün 42 bin 500 esere sahiplik yapıyor. Kütüphanede birçok farklı alanın yanı sıra Osmanlı eğitim müfredatında okutulan kitaplar da yer alıyor.
1133 YILLIK EL YAZMASI
Kütüphanenin en dikkat çeken eserlerinden biri ise M.S. 893 yılında Ebü'l-Ameysel el-A'râbî tarafından yazılan Kitabu'l-Me'sûr fi'l-Lüga. Parşömen üzerine yazılan eser, Türkiye kütüphanelerinde bulunan tarihi bilinen en eski yazma eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. 1133 yıllık tarihi el yazması, Arapça dilbilgisinin en erken ve en değerli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Salih Şahin, Sultan Abdülhamit Han'ın kütüphanenin kuruluşunda verdiği desteği anlatarak "Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi, Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1884 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğundaki adı Kütüphane-i Umumi-i Osmani', yani Osmanlı Milli Kütüphanesi'ydi.
Sultan II. Abdülhamid Han'ın eğitime vermiş olduğu değer ve bu bölgede özellikle Darülfünun, Mülkiye-i Şahane, Hukuk Mektebi ve Tıbbiye-i Şahane gibi üniversitelerin bulunması, yine Sultan Abdülhamid Han'ın başlattığı eğitim reformlarıyla idadilerin, rüşdiyelerin ve sıbyan mekteplerinin açılması burada yeni bir kütüphanenin kurulması ihtiyacını doğurmuştur. Abdülhamid Han da bu kütüphanenin kuruluşundaki her aşamada hem maddi hem manevi desteğini hiç esirgememiştir. Kütüphaneyle ilgili hem Avrupa ülkelerinden, hem de Balkanlar ve başka birçok ülkeden Latince ve Osmanlıca kitaplar getirmiştir ve kütüphane kısa süre içerisinde büyük bir koleksiyona sahip olmuştur" dedi.