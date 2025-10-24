Elma sirkesi faydalı mı, zararlı mı? Göz ardı edilmemesi gereken 5 tehlikesi var

ELMA SİRKESİYLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Sağlık açısından faydalı olmasının yanı sıra, elma sirkesinin özünde asidik ve biyolojik olarak aktif olduğunu unutmamak önemlidir; bu, aşırı veya yanlış kullanımının, özellikle seyreltilmeden veya yüksek ve sık dozlarda tüketildiğinde sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği anlamına gelir.



DİŞ SORUNLARI



Evet, elma sirkesi tüketmenin en şok edici etkilerinden biri diş hasarıdır. Pharmacological Research-Modern Chinese Medicine dergisinde 2024 yılında yayınlanan bir çalışmada, elma sirkesinin diş minesinin erimesine ve çürüklere neden olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, sirkeyi seyreltmeniz, pipetle içmeniz ve hemen ardından ağzınızı sade suyla çalkalamanız önemlidir.

MİDE SORUNLARI



BMC Gastroenterology dergisinde 2007 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, elma sirkesi mide boşalmasını, yani yiyeceklerin mideden ayrılma hızını yavaşlatır. Bu durum, diyabetik gastroparezi olan insüline bağımlı diyabet hastalarında görülür.



Elma sirkesi kandaki potasyum seviyelerini düşürebilir. Bu nedenle, düşük potasyumla mücadele edenlerin, diyetlerine eklemeden önce bir sağlık uzmanına danışmaları daha iyidir.