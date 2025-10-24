Elma sirkesi faydalı mı, zararlı mı? Göz ardı edilmemesi gereken 5 tehlikesi var
Elma sirkesi genellikle faydalarıyla bilinir. Kilo vermek ve bağırsak sağlığını iyileştirmek isteyenler genellikle elma sirkesini yöneliyor. Peki, elma sirkesi gerçekten faydalı mı yoksa vücuda zararı var mı?
Elma sirkesi sağlık açısından popülerdir. Bağırsak sağlığına, diyabete, kilo vermeye yardımcı olur ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ayrıca kalp sağlığını da iyileştirebilir. Ancak dişlere zarar verebilir, mide boşalmasını yavaşlatabilir, potasyumu düşürebilir, boğazı tahriş edebilir ve ilaçlarla etkileşime girebilir. Güvenli tüketim için seyreltme ve ölçülü tüketim önemlidir. Peki, elma sirkesi faydalı mı, zararlı mı?