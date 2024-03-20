Elmadağ Belediyesi hangi partide? Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Elmadağ Belediye başkan adayları
Elmadağ Belediyesi hangi partide? Elmadağ Belediye Başkanı kimdir? Elmadağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Elmadağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Elmadağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları..
ELMADAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Elmadağ Belediyesini 15.015 alınan oy ve %51.87 oy oranı ile CHP adayı Adem Barış Aşkın kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%51.87
- AK Parti%45.97
- Saadet Partisi%1.67
- BTP%0.20
- Vatan Partisi%0.16
- DSP%0.13