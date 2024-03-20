Elmadağ Belediyesi hangi partide? Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Elmadağ Belediye başkan adayları

ELMADAĞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Elmadağ Belediyesi Başkanı Adem Barış Aşkın Kimdir?

Hatice- Zeki AŞKIN çiftinin çocukları olarak 1981 yılında Elmadağ'da doğdu. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimini Elmadağ'da tamamladı.



1998-2002 yılları arasında üniversite öğrenimini Niğde Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. 2003 yılında vatani görevini Manisa'da yerine getirdi.



2003-2018 yılları arasında Baştaş Çimento Fabrikasında çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Elmadağ Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı.



2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı seçildim. Belediye başkan adayı olması ile 2018 Kasım ayında İlçe Başkanlığı görevini bıraktı.



31 Mart 2019 tarihinde Yerel Seçimlerde Elmadağ Belediye Başkanı seçildi.



Evli ve 2 çocuk babasıdır.