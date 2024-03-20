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Elmadağ Belediyesi hangi partide? Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Elmadağ Belediye başkan adayları

Elmadağ Belediyesi hangi partide? Elmadağ Belediye Başkanı kimdir? Elmadağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Elmadağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Elmadağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları..

Elmadağ Belediyesi hangi partide? Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Elmadağ Belediye başkan adayları - 1

ELMADAĞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Elmadağ Belediyesini 15.015 alınan oy ve %51.87 oy oranı ile CHP adayı Adem Barış Aşkın kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%51.87
  • AK Parti%45.97
  • Saadet Partisi%1.67
  • BTP%0.20
  • Vatan Partisi%0.16
  • DSP%0.13

TÜRKİYE HABERLERİ

Elmadağ Belediyesi hangi partide? Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Elmadağ Belediye başkan adayları - 2

ELMADAĞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Elmadağ Belediyesi Başkanı Adem Barış Aşkın Kimdir?

Hatice- Zeki AŞKIN çiftinin çocukları olarak 1981 yılında Elmadağ'da doğdu. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimini Elmadağ'da tamamladı.

1998-2002 yılları arasında üniversite öğrenimini Niğde Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. 2003 yılında vatani görevini Manisa'da yerine getirdi.

2003-2018 yılları arasında Baştaş Çimento Fabrikasında çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Elmadağ Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı seçildim. Belediye başkan adayı olması ile 2018 Kasım ayında İlçe Başkanlığı görevini bıraktı.

31 Mart 2019 tarihinde Yerel Seçimlerde Elmadağ Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Elmadağ Belediyesi hangi partide? Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Elmadağ Belediye başkan adayları - 3

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • EYYÜP TEKİNER
  • SEYFETTİN BOĞAZLİ
  • ESRA MURAT
  • GÜLSEN BİRSU ŞUMNU
  • ERKİN AKBAY
  • RAŞİT SEYMEN
  • KERİM ALÇIKAYA
  • HAKAN SARIBIYIK
  • AYHAN TAŞÇI
  • ADEM BARIŞ AŞKIN
  • İSMAİL YARDIMCI
  • ŞEREF TURAL
  • NİHAT ÇETİN
  • EMRE TURAN
  • MEVLÜT DEMİR
  • AYŞE ÜNALMIŞ
Elmadağ Belediyesi hangi partide? Elmadağ Belediye başkanı kimdir? Elmadağ Belediye başkan adayları - 4

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