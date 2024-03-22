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Elmalı Belediyesi hangi partide? Elmalı Belediye başkanı kimdir? Elmalı Belediye başkan adayları

Elmalı Belediyesi hangi partide? Elmalı Belediye Başkanı kimdir? Elmalı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Elmalı Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Elmalı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Elmalı yerel seçim sonuçları..

Elmalı Belediyesi hangi partide? Elmalı Belediye başkanı kimdir? Elmalı Belediye başkan adayları - 1

ELMALI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Elmalı Belediyesini 14.251 alınan oy ve %52.89 oy oranı ile İyi Parti adayı Halil Öztürk kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • İyi Parti %52.89
  • AK Parti %44.82
  • Saadet Partisi %0.70
  • DP %0.58
  • BBP %0.49
  • Vatan Partisi %0.28
  • Diğer %0.24

TÜRKİYE HABERLERİ

Elmalı Belediyesi hangi partide? Elmalı Belediye başkanı kimdir? Elmalı Belediye başkan adayları - 2

ELMALI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Elmalı Belediyesi Başkanı Halil Öztürk Kimdir?


1973 Yılında Elmalı’da doğan Halil Öztürk, ilk ve orta öğrenimini Elmalı’da tamamlamıştır.

1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım’da iş hayatına atılan Öztürk 2003 yılında başladığı siyasi hayatına 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Tüm görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Elmalı Belediye Başkanı seçilen Öztürk evli ve iki kız çocuğu babasıdır.
Elmalı Belediyesi hangi partide? Elmalı Belediye başkanı kimdir? Elmalı Belediye başkan adayları - 3

ELMALI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HALİL ÖZTÜRK
  • ALİ GÖKCE
  • MEHMET ÇETİN
  • HÜSEYİN ERKAN ŞAHİN
  • YALÇIN ÖZHAN
  • MUSTAFA ÇOMAK
  • ABDULLAH KESER
  • ADEM KARAKAYA
  • AYŞEGÜL ADIGÜZEL
  • MURAT DOĞAN
  • MUSTAFA ŞEKER
  • AHMET SİNCAR
  • YUNUS EMRE ALKAYA
  • ABDULGAFFAR DOĞAN
  • HALİL ŞAHİN
  • DEVRİM AŞKIN KARASOY
Elmalı Belediyesi hangi partide? Elmalı Belediye başkanı kimdir? Elmalı Belediye başkan adayları - 4

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