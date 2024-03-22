Elmalı Belediyesi hangi partide? Elmalı Belediye başkanı kimdir? Elmalı Belediye başkan adayları

ELMALI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Elmalı Belediyesi Başkanı Halil Öztürk Kimdir?

1973 Yılında Elmalı’da doğan Halil Öztürk, ilk ve orta öğrenimini Elmalı’da tamamlamıştır.1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım’da iş hayatına atılan Öztürk 2003 yılında başladığı siyasi hayatına 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.Tüm görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Elmalı Belediye Başkanı seçilen Öztürk evli ve iki kız çocuğu babasıdır.