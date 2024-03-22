Elmalı Belediyesi hangi partide? Elmalı Belediye başkanı kimdir? Elmalı Belediye başkan adayları
Elmalı Belediyesi hangi partide? Elmalı Belediye Başkanı kimdir? Elmalı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Elmalı Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Elmalı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Elmalı yerel seçim sonuçları..
ELMALI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Elmalı Belediyesini 14.251 alınan oy ve %52.89 oy oranı ile İyi Parti adayı Halil Öztürk kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- İyi Parti %52.89
- AK Parti %44.82
- Saadet Partisi %0.70
- DP %0.58
- BBP %0.49
- Vatan Partisi %0.28
- Diğer %0.24